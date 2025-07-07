На погоду в Беларуси повлияет циклон из Италии 7.07.2025, 12:52

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Чего ждать белорусам?

В Беларуси стоит ждать сильные дожди из-за циклона из Италии, сообщил тематический телеграм-канал «Надвор'е».

Так, по информации сайта Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, к Беларуси с дождями доберется дождливый циклон, который к вечеру 7 июля должен образоваться над севером Италии. На территорию республики итальянский циклон «заступит» с юго-юго-запада.

— Опасный Генуэзский циклон придет 8–9 июля в Беларусь, — констатируют в телеграм-канале.

По прогнозу, чрезвычайно много осадков этот итальянский циклон принесет в Словакию, Румынию, Чехию, Словению, на юг соседней с Беларусью Польши и запад Украины. Белорусам от итальянского циклона тоже достанется осадков немало.

Мощные ливни белорусам прогнозируют на 8–9 июля и в Белгидромет. Уже ночью и утром во вторник на большей части территории страны вероятны сильные ливни, днем, в основном, по востоку прольются кратковременные дожди и грозы. Также и в среду, 9 июля, на большей части республики — дожди, местами сильные грозы. Ветер неустойчивый, при грозах сильный порывистый.

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