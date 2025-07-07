Из-за роста цен россияне начали скупать наборы для кустарного лечения зубов 1 7.07.2025, 12:58

Пломбы теперь ставят мастера маникюра.

На фоне подорожания стоматологических услуг россияне начали массово скупать наборы для самостоятельного пломбирования зубов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков рынка.

Так, по информации платформы JVO Студия, в первом полугодии 2025 года количество объявлений о продаже таких наборов на маркетплейсах выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

На онлайн-площадках сегодня размещено около 2 тыс. объявлений о продаже временных пломб. Эти наборы позволяют самостоятельно скрыть кариес, сколы и другие дефекты зубов. Если раньше стоимость такого комплекта начиналась от 150–200 рублей, то теперь средний чек вырос до 908 рублей. Один из продавцов, по данным «Известий», за год реализовал около 44 тыс. таких наборов — в среднем 118 в день.

Согласно информации аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», средний чек на стоматологические услуги в июне составил 10,9 тыс. рублей — на 15% больше, чем годом ранее. Чаще всего россияне оплачивали анестезию, лечение кариеса, рентгеновские снимки и ортодонтические услуги. Рост цен связан с подорожанием расходных материалов и увеличением операционных издержек клиник.

Помимо высоких цен на стоматологию, популярность кустарных стоматологических процедур подпитывают тренды в соцсетях. Пользователи демонстрируют «наращивание» зубов гель-лаком, использование кап и виниров, а также других гаджетов для домашнего применения. Некоторые процедуры выполняют даже мастера маникюра.

Стоматологи предупреждают: подобные эксперименты могут быть опасны. По словам заведующей ортодонтическим отделением Eurokappa Clinic Виктории Радько, самостоятельное пломбирование без диагностики — это не лечение, а маскировка проблемы, которая может привести к разрушению зуба, воспалению десны и другим осложнениям. Президент Стоматологической ассоциации России Ринат Салеев отметил, что материалы для зубных пломб должны быть клинически проверены и безопасны, а самовольное их применение без контроля врача — крайне рискованно.

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