Режиссер «Супермена»: Это история об иммигранте 7.07.2025, 13:05

Джеймс Ганн считает, что миру не хватает доброты.

Режиссер Джеймс Ганн заявил, что его новый фильм «Супермен», премьера которого состоится 11 июля, несет важное политическое и моральное послание. По словам Ганна, центральной темой картины станет фигура Супермена как иммигранта, символизирующего доброту, гуманизм и моральные принципы, которые общество утратило, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«Да, фильм о политике. Но прежде всего — о человечности. О том, как мы потеряли ценность элементарной доброты. Конечно, найдутся те, кто воспримет это в штыки, потому что они просто не добры. Ну и к черту их», — заявил режиссер.

Ганн также отметил, что фильм исследует моральные конфликты через отношения Супермена и Лоис Лейн. Главный герой придерживается убеждения «не убивать ни при каких обстоятельствах», в то время как Лоис ищет баланс. Это различие взглядов становится источником напряжения в их отношениях.

Картина обещает быть не только супергеройским блокбастером, но и философским произведением о современных дилеммах: иммиграции, справедливости и человеческой этике.

Ганн подчеркивает: «Это фильм о том, что даже простая доброта может быть воспринята как радикальное высказывание в современном мире».

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