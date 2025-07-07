«Кремль сам себя загнал в тупик» 7.07.2025, 13:15

Каждый удар украинских дронов — многомиллионный ущерб и паралич логистики.

Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта — всего через год после его назначения. Решение принято на фоне масштабного коллапса в российских аэропортах и массированных ударов Украины по объектам критической инфраструктуры в глубине РФ.

О чем свидетельствует эта отставка и какие внутренние процессы она может скрывать? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Во-первых, конечно же, существует коррупционная составляющая, и не только она. На сегодняшний день Россия, находясь в состоянии войны, не имеет возможности каким-либо образом улучшать работу даже в гражданской авиации, не говоря уже о других отраслях: железных дорогах и так далее. В стране накопилось огромное количество технических и технологических проблем, которые в нынешних условиях — под санкционным давлением — попросту неразрешимы.

И по мере отсутствия решений этих проблем возникают такие отставки. Они свидетельствуют о первопричинах кризиса в стране в целом. Почему в России все стало настолько плохо? Главная причина — реваншизм и недоимперские амбиции Кремля. Война против Украины, сначала гибридная, затем полномасштабная, санкции, международная изоляция, снижение уровня жизни, утрата технологических и технических возможностей из-за разрыва связей с Западом — все это ведет к системному упадку.

Россия откатывается к уровню стран третьего мира — а может, даже ниже. В таких условиях успешное развитие любой отрасли невозможно. Да и нормальное функционирование экономики в принципе невозможно. Главный виновник всего этого — Путин. Но сам себя он в отставку, естественно, не отправит. Поэтому постоянно ищут виноватых, на кого можно списать системные проблемы, которые носят циклический характер при его правлении.

Однако есть и другой фактор. В нынешней тяжелой ситуации, в условиях кризиса, коррупция в России по-прежнему остается на крайне высоком уровне. И именно коррупция еще больше усугубляет уже и без того тяжелое положение. Таким образом, складываются две основные причины, по которым в России не происходит никакого прогресса, а перспективы — объективно негативные.

Невозможность защитить российскую инфраструктуру от ударов украинских дронов — это тоже часть системного упадка. Это говорит о деградации ПВО и неспособности эффективно прикрывать воздушное пространство. Причина та же — полномасштабная война в Украине. В зоне боевых действий уничтожается гораздо больше систем ПВО, чем российская промышленность успевает производить. Это комплексная проблема, у которой нет простого решения. И ситуация будет только ухудшаться. Отставка Старовойта — это не попытка решить проблему, а стремление найти «козла отпущения», чтобы скрыть ее глубину.

— Насколько паралич российских аэродромов — эффективный инструмент в войне с Россией. Стоит ли продолжать подобные практики?

— Конечно! Это серьезный удар по экономике. Один дрон стоимостью 15–20 тысяч долларов может вызвать задержку или отмену десятков рейсов, что оборачивается многомиллионными потерями для перевозчиков и самих аэропортов. Если говорить о гражданской авиации — это остановка полетов во время воздушной тревоги. Если речь о военных аэродромах — то речь уже идет об уничтожении дорогостоящей военной техники.

Украина в основном бьет по военным объектам. Были уничтожены самолеты Су-35, Су-34, а также, по некоторым данным, и Су-57. Один дрон за 20 тысяч долларов может уничтожить истребитель стоимостью 50 миллионов. Даже если ПВО сбивает часть дронов — цена и эффективность все равно несоизмеримы. Это уменьшает ударный потенциал российской авиации.

Кроме того, аэродромы, находящиеся на расстоянии 1000–1500 километров от границы с Украиной, уже не являются безопасной зоной. Некоторые типы авиации, такие как Су-34, не могут эффективно действовать с такого расстояния. При полной боевой нагрузке они физически не преодолеют такое расстояние в обе стороны. Поэтому российская сторона вынуждена размещать авиацию ближе к границе, подвергая ее риску. Возникает патовая ситуация: либо рисковать техникой, либо терять боеспособность.

Россия хочет сохранить свою дорогостоящую авиацию, но не может — иначе самолеты не смогут выполнять задачи. Это тупик, в который Кремль загнал сам себя.

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