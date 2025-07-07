Украинские морпехи опровергли ложь российской пропаганды 7.07.2025, 13:29

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Над селом Дачное поднят флаг.

Украинские морские пехотинцы из 37-й отдельной бригады подтвердили контроль над селом Дачное в Днепропетровской области, опровергнув очередную дезинформацию россиян.

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

6 июля бойцы 2-го батальона морской пехоты обнародовали видео из населенного пункта, где четко видно флаг их бригады, поднятый над Дачным.

Таким образом они опровергли заявления российских пропагандистов о якобы взятии этого села под контроль оккупационных войск.

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