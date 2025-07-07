А кто это сделал? 1 7.07.2025, 13:39

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иллюстративное фото

Белорусские заводы снова надо «запускать».

У белорусских заводов все настолько хорошо, что предпоследний министр промышленности продержался в должности год и три дня. А новый пообещал, что дальше будет еще лучше. Назначенный неделю назад главой Минпрома Андрей Кузнецов сказал, что нужно решить парочку небольших проблем – разгрузить склады, расплатиться с долгами, вернуть дебиторку и найти новые рынки сбыта. Короче, надо просто запустить заводы, пишет planbmedia.io.

За исключением пустяка

Все знают, что в Беларуси прекрасные заводы. Такие заводы дай бог каждому. Просто у белорусских заводов сейчас есть некоторые незначительные временные трудности, которые надо преодолеть.

«Это же, конечно, разгрузка складов, которые на сегодняшний день существуют, это же, конечно, возврат дебиторской задолженности к нам в страну, это же, конечно, и своевременная оплата кредиторской задолженности», — сказал Кузнецов в интервью белорусскому телевидению в воскресенье.

Нельзя сказать, что у белорусских заводов этих трудностей не было раньше. Просто в последнее время трудности становятся труднее, а преодолевать их получается хуже.

По состоянию на 1 июня запасы готовой продукции на складах белорусских предприятий составили 83,4 процента от месячного объема выпуска. Еще на 1 мая запасы были меньше 80 процентов, а на начало они составляли чуть больше шестидесяти.

И это при том, что месячные объемы выпуска, в отличие от запасов, не росли. За пять месяцев объемы промышленного производства в Беларуси выросли всего на 1 процент. Но символический один процент роста — следствие инерции. За май промышленное производство сократилось на 0,6 процента.

Производство сокращается, склады растут, а вместе с ними растут и долги. Причем не только долги белорусских заводов. Свои долги белорусские заводы могли бы всем простить. Хуже, что белорусским заводам все должны.

Уже пару лет Лукашенко жалуется на то, что покупатели не возвращают деньги за поставленную белорусскую продукцию. Но жалобы почему-то не помогают. Если на начало года дебиторская задолженность составляла около 80 миллиардов рублей, то на 1 мая она выросла до 93 миллиардов.

Долги белорусских заводов, впрочем, еще больше. На 1 мая они выросли до 111 миллиардов рублей по сравнению с 96,6 миллиарда на 1 января. Рентабельность соответственно упала, а количество убыточных предприятий, даже по официальной белорусской статистике, выросло на 15 процентов.

А кто это сделал?

И главное — совершенно ведь непонятно, откуда у белорусских заводов взялись все эти проблемы, если белорусские заводы такие хорошие.

«Наша продукция востребованная, она качественная», — сказал Кузнецов.

И поскольку продукция качественная, ей надо найти какие-нибудь новые рынки сбыта. Их, правда, уже искали. Поход по рынкам дальней дуги белорусские власти начали еще пару лет назад. Правда, дойти до намеченной цели пока не получилось. Как сказал Кузнецов по поводу белорусской промышленности в целом: «Мы идем в ногу со временем, но нам не хватает скорости».

За прошлый год белорусский экспорт на рынки дальней дуги вырос на 36 процентов. И если считать в процентах, то достижения и правда получаются солидными. Другое дело, что в деньгах эти достижения лучше в принципе не считать. Весь белорусский экспорт во все страны Африки в разы меньше, чем белорусские поставки в одну только Ленинградскую область.

«Нам надо двигаться на новые рынки, завоевывать их, осваивать», — сказал Кузнецов.

Не очень понятно, почему эти новые рынки не получилось завоевать до сих пор. Возможно, потому что прежние министры не знали секретного рецепта. А новый министр знает. Но новый министр знает рецепт. Чтобы освоить рынки, этим рынкам надо «предлагать то, что нужно, а не то, что мы производим».

В этом смысле на российском рынке было, конечно, проще. Российскому рынку можно было предлагать то, что производят белорусские заводы, и не забивать себе голову маркетинговыми глупостями.

Поэтому в белорусском экспорте доля России составляет 65 процентов. При этом у предприятий Минпрома она доходит до 80 процентов. Так что раньше белорусские заводы все продавали в Россию и при этом не жаловались. А теперь жалуются. Продажи на российском рынке падают у большинства предприятий белорусской промышленности.

«Потому что мы видим вот та ситуация, где мы распределили свой экспортный рынок в Российской Федерации, ну сложилась такая экономическая ситуация», — сказал Кузнецов.

Дисциплина должна быть дисциплинированной

Какая это ситуация, министр деликатно не стал уточнять. Да и незачем. С рецессией в российской экономике белорусский министр все равно ничего сделать не сможет. Так что спрос на российском рынке на товары белорусской промышленности и дальше будет падать.

А заменить российский рынок дальней дугой в обозримой перспективе не надеются даже самые оптимистичные белорусские министры. Поэтому при всем богатстве выборов никаких альтернативных способов запустить белорусские заводы новый министр не придумал.

«Вообще для себя ставлю задачу — это все-таки дисциплина. От дисциплины уже будет, конечно, все отталкиваться», — сказал он.

Правда, дисциплиной белорусские заводы раньше уже запускали. И каждый раз это плохо заканчивалось. Иногда только для заводов, но чаще — для всей экономической стабильности сразу.

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