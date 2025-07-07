Геймеры становятся ключевыми бойцами в эпоху дронов 7.07.2025, 13:41

Эти люди уже обладают необходимыми навыками.

Современная война все больше зависит от технологий, особенно от дронов — и это меняет подход к военной подготовке. Европейские страны все чаще рассматривают геймеров как идеальных кандидатов на службу, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Россия и Украина активно используют беспилотники для разведки и ударов, делая операторов дронов одними из важнейших участников боевых действий. В Украине, например, большая часть бойцов женского подразделения «Гарпии» ранее увлекалась видеоиграми. Россия же инвестировала в обучение школьников управлению БПЛА, потратив в 2024 году почти 540 млн рублей. Украина также внедрила основы пилотирования дронов в школьную программу.

В то время как США и Китай развивают интерес к военной технике через игры и соревнования по дронам, Европа отстает. Несмотря на угрозу со стороны России, страны ЕС сталкиваются с трудностями в наборе молодых солдат. Многие молодые люди не чувствуют привязанности к государству и не рассматривают службу как привлекательную карьеру.

В таких условиях подготовка будущих операторов дронов среди геймеров может стать решением. Эти люди уже обладают необходимыми навыками — координацией, реакцией, стратегическим мышлением — и требуют меньше обучения.

Эксперты подчеркивают необходимость массовой военной подготовки. Это не только создаст резерв, но и изменит общественное восприятие армии. Геймеры — не панацея, но они могут сыграть ключевую роль в новой технологичной армии Европы.

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