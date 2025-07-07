ВСУ атаковали один из крупнейших НПЗ в России

ВСУ атаковали один из крупнейших НПЗ в России4
- 7.07.2025, 14:00
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Это первая за долгое время атака на нефтеперерабатывающие предприятия.
Вооруженные силы Украины после продолжавшегося почти четыре месяца перерыва возобновили удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России, пишет The Moscow Times.
В понедельник «обломки беспилотника» упали на Ильский НПЗ в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона. На завод, который входит в число крупнейших на юге России и выпускает более 6 млн тонн топлива в год, прибыли экстренные службы.
Падение дрона на Ильский НПЗ стало первым таким случаем с 11 марта, когда под ударом оказался Московский нефтезавод в Капотне. Также в начале марта ВСУ атаковали Самарский НПЗ «Роснефти» и завод «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) в Ленинградской области — один из крупнейших в России с мощностью 17 млн тонн в год.
Зимой не менее четырех нефтезаводов в России были вынуждены остановить работу из-за налетов БПЛА, пожаров и повреждений. 19 февраля прекращал отгрузки Сызранский НПЗ, а 24 января Рязанский НПЗ — крупнейший завод «Роснефти», на который приходится 5% всей нефтепереработки в России.