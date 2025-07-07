ВСУ атаковали один из крупнейших НПЗ в России 4 7.07.2025, 14:00

6,732

Это первая за долгое время атака на нефтеперерабатывающие предприятия.

Вооруженные силы Украины после продолжавшегося почти четыре месяца перерыва возобновили удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России, пишет The Moscow Times.

В понедельник «обломки беспилотника» упали на Ильский НПЗ в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона. На завод, который входит в число крупнейших на юге России и выпускает более 6 млн тонн топлива в год, прибыли экстренные службы.

Падение дрона на Ильский НПЗ стало первым таким случаем с 11 марта, когда под ударом оказался Московский нефтезавод в Капотне. Также в начале марта ВСУ атаковали Самарский НПЗ «Роснефти» и завод «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) в Ленинградской области — один из крупнейших в России с мощностью 17 млн тонн в год.

Зимой не менее четырех нефтезаводов в России были вынуждены остановить работу из-за налетов БПЛА, пожаров и повреждений. 19 февраля прекращал отгрузки Сызранский НПЗ, а 24 января Рязанский НПЗ — крупнейший завод «Роснефти», на который приходится 5% всей нефтепереработки в России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com