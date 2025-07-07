Киборги-жуки помогут спасателям 1 7.07.2025, 14:06

иллюстративное фото

Насекомыми управляют с помощью джойстика.

Ученые из Университета Квинсленда превратили жуков-мучников в «киборгов», способных искать людей под завалами после катастроф. Исследователи оснастили насекомых миниатюрными рюкзаками с микросхемами, позволяющими дистанционно управлять их движениями с помощью геймпадов, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Как рассказал руководитель проекта доктор Тханг Во-Доан, жуки обладают природными способностями к передвижению в труднодоступных местах: «Их шесть лап и способность карабкаться по неровным поверхностям дают им преимущество перед роботами». Управление осуществляется через электроды, воздействующие на усики или надкрылья жука.

Исследование доказало, что киборги-жуки могут передвигаться не только по горизонтали, но и по вертикальным поверхностям. Несмотря на то что первые испытания проводились с проводным питанием, жуки также продемонстрировали способность нести аккумулятор весом, равным их собственному.

В будущем команда планирует интегрировать мини-камеры и автономные источники питания, что сделает жуков полноценными разведчиками. «Если кто-то оказался под завалами, счет идет на часы. Наша технология позволит быстрее находить людей и планировать спасательные операции», — отметил Во-Доан.

Ученые рассчитывают протестировать жуков-спасателей в реальных условиях в течение пяти лет. Разработка — часть быстрорастущей области кибертехнологий с широкими перспективами применения.

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