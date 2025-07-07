Российские авиакомпании потеряли миллиарды из-за коллапса в аэропортах 4 7.07.2025, 14:13

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В аэропортах оформили 43 тысяч возвратов билетов.

Вызванный налетом дронов коллапс в работе российских аэропортов 5 и 6 июля, из-за которого было отменено несколько сотен рейсов и перенесено еще около 2 тыс., обойдется авиакомпаниям примерно в 20 млрд руб., сообщили «Коммерсанту» представители перевозчиков и эксперты.

По словам основателя сервиса RunAvia Андрея Патракова, от отмены рейса самолета Boeing 737-800 на 158 пассажиров потери могут составлять 15–23 млн руб. в зависимости от направления. В эту сумму включены издержки авиакомпании на аэропортовые услуги по усредненным тарифам, расходы на работу экипажей и топливо, а также недополученная выручка.

В то же время стоимость задержки рейса (опоздание более чем на 15 минут) B737 оценивается примерно в 1,5 млн руб., без учета расходов на обслуживание пассажиров. Почти столь же — 1,5–2 млн руб. — обходится уход одного борта на запасной аэродром, добавил собеседник издания в одной из крупных авиакомпаний. Для корректной оценки ущерба от закрытия аэропортов на фоне атак дронов необходимо учитывать также убытки пассажиров, которые не успевают на стыковочные рейсы и в финальные точки назначения, недополученный доход сервисов такси и потери в иных смежных сферах, говорит эксперт компании EXPO.UAV Дмитрий Дацыков. По его словам, размер таких непрямых убытков может составлять несколько десятков миллиардов.

Согласно данным Росавиации, из-за ограничения работы Шереметьево (Москва), Пулково (Санкт-Петербург) и Чкалова (Нижний Новгород) с 5 по 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, 88 перенаправили на запасные аэродромы, задержали 1,9 тыс. Пассажирам, столкнувшимся с ограничениями, предоставили 199 тыс. ваучеров на напитки и 155 тыс. — на питание. За указанный период в аэропортах оформили 43 тыс. возвратов билетов, в гостиницах разместили 94 тыс. человек. «Ситуация полностью управляема и нормализуется. Авиатранспортная система России продемонстрировала устойчивость к вмешательствам в ее работу извне. У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях», — заявили в Росавиации.

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