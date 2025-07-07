«Крысы уже смело заходят в подъезд» 9 7.07.2025, 14:17

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В борисовской многоэтажке нашествие грызунов.

Дом по улице Гагарина в Борисове не первый месяц атакуют крысы. Люди переживают за санитарное состояние в своих квартирах. А их подъезды и подвалы не обрабатывают, пишут госСМИ.

— Выходить из подъезда и входить в него страшно, — жалуется жительница дома №67 по улице Гагарина Татьяна. — Крыс становится все больше. Прямо под моими окнами бегают. Буквально вчера одновременно видела сразу трех. Да я вам больше скажу, они уже даже в подъезд смело заходят. Эта проблема не одного месяца. Периодически видели крыс и раньше, например, весной. То исчезают, то снова появляются. А теперь просто какое-то нашествие.

В ЖЭУ-1 же корреспонденту ответили, что заявки к ним по этому адресу не поступали, и пообещали прислать специалистов.

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