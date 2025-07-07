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В Беларуси хотят законодательно ввести всеобщую однодневную повинность

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  • 7.07.2025, 14:38
  • 3,864
В Беларуси хотят законодательно ввести всеобщую однодневную повинность

Она коснется и частного сектора.

В Беларуси на законодательном уровне могут ввести единый день уборки, заявил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик. ГосСМИ пишут, это коснется и частного сектора, включая покос травы.

Александр Раковщик сообщил, что в Минске около 46% различных территорий закреплены за предприятиями и организациями.

— Посыл давали предприятиям о том, чтобы они убирали свои территории закрепленные, обычно в весенний и осенний период… И мониторили мы, как они это делали: по четвергам. Чистый четверг — оно у всех на слуху и в голове, — сказал чиновник.

Отмечается, что в правилах единого дня уборки будет четко прописано, что и кто должен делать. Новшество затронет и частный сектор — туда включат требования к покосу травы и его регулярности.

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