В Беларуси хотят законодательно ввести всеобщую однодневную повинность

В Беларуси хотят законодательно ввести всеобщую однодневную повинность10
- 7.07.2025, 14:38
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Она коснется и частного сектора.
В Беларуси на законодательном уровне могут ввести единый день уборки, заявил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик. ГосСМИ пишут, это коснется и частного сектора, включая покос травы.
Александр Раковщик сообщил, что в Минске около 46% различных территорий закреплены за предприятиями и организациями.
— Посыл давали предприятиям о том, чтобы они убирали свои территории закрепленные, обычно в весенний и осенний период… И мониторили мы, как они это делали: по четвергам. Чистый четверг — оно у всех на слуху и в голове, — сказал чиновник.
Отмечается, что в правилах единого дня уборки будет четко прописано, что и кто должен делать. Новшество затронет и частный сектор — туда включат требования к покосу травы и его регулярности.