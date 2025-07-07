закрыть
7 июля 2025, понедельник, 15:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Главный козырь ВМС США в противостоянии с Китаем и Россией

  • 7.07.2025, 14:41
Главный козырь ВМС США в противостоянии с Китаем и Россией
иллюстративное фото

Авианосец класса «Форд» — символ морского превосходства Америки.

Авианосцы нового поколения класса «Форд» стали самой мощной платформой проецирования силы в арсенале Военно-морских сил США, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Это крупнейшие военные корабли, когда-либо построенные: водоизмещение — 100 000 тонн, длина — 333 метра, ширина — 78 метров. Каждый способен нести более 75 летательных аппаратов и развивать скорость свыше 30 узлов (около 56 км/ч).

Первый корабль серии, USS Gerald R. Ford (CVN-78), был введен в строй в 2017 году. Второй, USS John F. Kennedy (CVN-79), уже спущен на воду и должен поступить на вооружение в 2025 году. Следующие — USS Enterprise (CVN-80) и USS Doris Miller (CVN-81) — ожидаются в 2029 и 2032 годах соответственно.

Корабли оснащены новейшими технологиями: усовершенствованной ядерной установкой, которая почти втрое мощнее предыдущих, электромагнитной катапультой EMALS, передовой системой торможения при посадке самолетов и современными средствами ПВО. Эти технологии значительно повышают боеспособность и гибкость авианосцев при решении задач в любой точке мира.

Несмотря на растущую мощь флота Китая и действия России, авианосцы класса Ford остаются основным инструментом глобального реагирования США. Их возможности позволяют оказывать давление в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай активизирует свое присутствие, а также защищать союзников, включая Тайвань и Филиппины.

В условиях меняющейся геополитики авианосцы «Форд» — символ морского превосходства США и их решимости защищать международную стабильность.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив
Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип
Блеф и убожество диктаторов
Блеф и убожество диктаторов Анвар Деркач