Главный козырь ВМС США в противостоянии с Китаем и Россией 7.07.2025, 14:41

иллюстративное фото

Авианосец класса «Форд» — символ морского превосходства Америки.

Авианосцы нового поколения класса «Форд» стали самой мощной платформой проецирования силы в арсенале Военно-морских сил США, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Это крупнейшие военные корабли, когда-либо построенные: водоизмещение — 100 000 тонн, длина — 333 метра, ширина — 78 метров. Каждый способен нести более 75 летательных аппаратов и развивать скорость свыше 30 узлов (около 56 км/ч).

Первый корабль серии, USS Gerald R. Ford (CVN-78), был введен в строй в 2017 году. Второй, USS John F. Kennedy (CVN-79), уже спущен на воду и должен поступить на вооружение в 2025 году. Следующие — USS Enterprise (CVN-80) и USS Doris Miller (CVN-81) — ожидаются в 2029 и 2032 годах соответственно.

Корабли оснащены новейшими технологиями: усовершенствованной ядерной установкой, которая почти втрое мощнее предыдущих, электромагнитной катапультой EMALS, передовой системой торможения при посадке самолетов и современными средствами ПВО. Эти технологии значительно повышают боеспособность и гибкость авианосцев при решении задач в любой точке мира.

Несмотря на растущую мощь флота Китая и действия России, авианосцы класса Ford остаются основным инструментом глобального реагирования США. Их возможности позволяют оказывать давление в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай активизирует свое присутствие, а также защищать союзников, включая Тайвань и Филиппины.

В условиях меняющейся геополитики авианосцы «Форд» — символ морского превосходства США и их решимости защищать международную стабильность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com