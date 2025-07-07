закрыть
7 июля 2025, понедельник, 15:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Комаровский рынок ожидает глобальная реконструкция

  • 7.07.2025, 14:45
Комаровский рынок ожидает глобальная реконструкция

Работы займут около двух лет.

Утверждена концепция реконструкции крытого Комаровского рынка. Об этом сообщил гендиректор госпредприятия «Минский Комаровский рынок» Николай Хмельницкий, пишут «Минск-новости».

Планируется, что работы займут около двух лет. Сам крытый рынок на время работ закрываться не будет.

— Концепция предусматривает создание современной торговой площади для покупателей и продавцов, — сообщил Николай Хмельницкий.

— Она включает замену практически всех витрин — около 380 штук — а также расширение зоны обслуживания.

Кроме того, планируем установить дополнительное холодильное оборудование. Дополнительное освещение не только улучшит внешний вид рынка, но и поможет в навигации по нему. Планируется, что работы начнутся с рядов, где продается мясная продукция.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив
Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип
Блеф и убожество диктаторов
Блеф и убожество диктаторов Анвар Деркач