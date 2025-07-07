Комаровский рынок ожидает глобальная реконструкция
- 7.07.2025, 14:45
Работы займут около двух лет.
Утверждена концепция реконструкции крытого Комаровского рынка. Об этом сообщил гендиректор госпредприятия «Минский Комаровский рынок» Николай Хмельницкий, пишут «Минск-новости».
Планируется, что работы займут около двух лет. Сам крытый рынок на время работ закрываться не будет.
— Концепция предусматривает создание современной торговой площади для покупателей и продавцов, — сообщил Николай Хмельницкий.
— Она включает замену практически всех витрин — около 380 штук — а также расширение зоны обслуживания.
Кроме того, планируем установить дополнительное холодильное оборудование. Дополнительное освещение не только улучшит внешний вид рынка, но и поможет в навигации по нему. Планируется, что работы начнутся с рядов, где продается мясная продукция.