Комаровский рынок ожидает глобальная реконструкция 7.07.2025, 14:45

Работы займут около двух лет.

Утверждена концепция реконструкции крытого Комаровского рынка. Об этом сообщил гендиректор госпредприятия «Минский Комаровский рынок» Николай Хмельницкий, пишут «Минск-новости».

Планируется, что работы займут около двух лет. Сам крытый рынок на время работ закрываться не будет.

— Концепция предусматривает создание современной торговой площади для покупателей и продавцов, — сообщил Николай Хмельницкий.

— Она включает замену практически всех витрин — около 380 штук — а также расширение зоны обслуживания.

Кроме того, планируем установить дополнительное холодильное оборудование. Дополнительное освещение не только улучшит внешний вид рынка, но и поможет в навигации по нему. Планируется, что работы начнутся с рядов, где продается мясная продукция.

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