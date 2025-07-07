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The Telegraph: Картофельный кризис — важный симптом российской экономики

  • 7.07.2025, 14:49
The Telegraph: Картофельный кризис — важный симптом российской экономики

Мобилизационный потенциал исчерпан.

Резкий рост цен на продукты и нехватка рабочей силы усиливают инфляцию в России, ставя под угрозу устойчивость экономики Путина, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Цены на картофель выросли на 167% за год — это рекорд среди всех продовольственных товаров. Сам Путин в мае признал проблему: «Оказалось, что у нас не хватает картошки. Я говорил с Лукашенко. Он сказал: «Мы уже все продали России».

С момента вторжения в Украину в 2022 году и введения масштабных санкций, российская экономика оставалась устойчивой. Однако сейчас ситуация меняется.

Министр экономики РФ Максим Решетников недавно заявил: «Мы на грани рецессии». Экономический рост замедляется, а инфляция остается высокой — в мае она достигла 9,9%. При этом ключевая ставка ЦБ остается на уровне 20%, несмотря на небольшое снижение в июне.

Александра Прокопенко, бывший советник Центробанка РФ, говорит, что Россия приближается к состоянию стагфляции — одновременного экономического застоя и роста цен. «Экономика уязвима. Падение цен на нефть или усиление санкций нанесут гораздо больший ущерб, чем ранее», — подчеркивает она.

По словам европейского экономиста, пожелавшего остаться анонимным, российская экономика утратила прежний импульс: дефицит бюджета растет, несмотря на военные расходы. «Мобилизационный потенциал исчерпан — невозможно бесконечно увеличивать количество смен на оборонных заводах».

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