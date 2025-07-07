Нелегалы атаковали польских пограничников кольями с гвоздями
- 7.07.2025, 15:00
Фотофакт.
С пятницы по воскресенье мигранты с территории Беларуси несколько раз нападали на польских пограничников. Обычно они забрасывают патрули разными подручными предметами после того, как польские службы удается остановить попытки пересечь границу.
Как сообщили в Подлясском отделе Пограничной охраны Польши, инциденты произошли на участках застав в Черемхе и Михалове.
В сторону пограничников летели не только привычные камни и бутылки, но и колья с вбитыми гвоздями — фотография такого снаряда была опубликована польскими службами. Пострадавших в результате нападений не было, однако один польский автомобиль получил повреждения.