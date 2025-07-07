Нелегалы атаковали польских пограничников кольями с гвоздями 7.07.2025, 15:00

Фотофакт.

С пятницы по воскресенье мигранты с территории Беларуси несколько раз нападали на польских пограничников. Обычно они забрасывают патрули разными подручными предметами после того, как польские службы удается остановить попытки пересечь границу.

Как сообщили в Подлясском отделе Пограничной охраны Польши, инциденты произошли на участках застав в Черемхе и Михалове.

В сторону пограничников летели не только привычные камни и бутылки, но и колья с вбитыми гвоздями — фотография такого снаряда была опубликована польскими службами. Пострадавших в результате нападений не было, однако один польский автомобиль получил повреждения.

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