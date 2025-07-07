Новый «Мир Юрского периода» стартует с астрономической суммы 2 7.07.2025, 15:20

На втором месте международного проката — «F1: Фильм».

Фильм «Мир Юрского периода: Возрождение» уверенно дебютировал в международном прокате, собрав $171 млн в 82 странах и достигнув $318 млн по всему миру за первые выходные, пишет Veriety (перевод — сайт Charter97.org).

Новая часть культовой франшизы от режиссёра Гарета Эдвардса и сценариста оригинального «Парка Юрского периода» Дэвида Кеппа представляет совершенно новый сюжет. Главные герои, сыгранные Скарлетт Йоханссон, Джонатаном Бэйли и Махершалой Али, отправляются на миссию по добыче ДНК динозавров для создания лекарства.

На втором месте международного проката — «F1: Фильм» с Брэдом Питтом, собравший $56,3 млн во втором уикенде. Общие сборы картины составляют $293 млн при бюджете $250 млн.

Нашумевший мультик «Лило и Стич» с возрастным ограничением «0+» продолжает наращивать обороты. Ремейк Disney уже заработал $972,7 млн в мировом прокате, из них $564,2 млн — за пределами США. Фильм стал самым кассовым голливудским релизом 2025 года.

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