Политические перспективы Маска Антон Швец

7.07.2025, 15:35

История повторяется.

Маск создал партию «Америка» и надеется сломать монополию демов и респов в США. Шансы у него сделать хоть что-то – где-то близко к нулю. Готов забиться на бутылку после войны, что с идеей Маска торговать золотыми акциями от третьей силы ничего не выйдет.

«Чего так?» – спросите вы.

Не в том дело, что даже ракетные и технические стартапы взлетают у Маска через раз, а планы всегда фантастические. Это как раз нормально.

Не в том даже дело, что Маск себя в политике уже показал. С отрицательным результатом, ну, сугубо политическим.

Дело в другом.

Я всегда говорю, что США – особенная страна, и их примеры к другим странам приспосабливать крайне тяжело, если вообще нужно. Поэтому дело на самом деле не в Маске, а в самих США.

И потому что это было уже.

В США уже был техномиллиардер, который боролся с бюджетным дефицитом, агитировал за прямое народовластие (опросы и реакция), требовал сокращения правительства и упрощения демократии. Он рьяно критиковал Вашингтон за неэффективность и обещал это исправить. И он не какой-то слабый тип – когда было необходимо, он организовал эвакуацию собственных сотрудников из вражеской страны.

Этот человек на выборах президента США получил 19,2% голосов (огромные цифры, это 19,7 млн голосов в абсолютных цифрах). И так как вы об этом человеке не слышали, вы сейчас подумаете, что речь о 1800-х годах или еще о чем-то таком.

Но нет. 19,2% голосов Генри Росс Перо получил в 1992 году. А не слышали вы о нем именно из-за странной системы выборов в США. Он не получил ни одного голоса выборщика на выборах президента США. И соперники у него были не дохлые какие-то. Это было после первого срока Джорджа Буша – старшего (1989–1993), и выиграл на этих выборах Билл Клинтон. Ну, то есть не какие-то там маленькие мальчики отдали Перо свои голоса, он буквально их выгрыз. И, кстати, эвакуировал своих сотрудников он из Ирана после революции аятолл. Решительный был тип.

Но окей, это же выборщики, это выборы президента США, там идиотская система, там виннер тейк ит олл. Проехали. Почему Перо не конвертировал такую огромную популярность на места в Сенате, Конгрессе, в штатах и так далее? А это почти невозможно делать системно и в масштабе всех США, если ты не принадлежишь к одной из двух партий.

И да, Генри Росс Перо создал Реформистскую партию. Идеология там – тупо как у Маска, один в один. В этой партии даже в свое время был Трамп и участвовал в праймериз на кандидата в президенты от этой партии. Но проиграл Бьюкенену и отвалился. Бьюкенен потом вернулся к респам.

Сам Перо – тоже не просто какой-то миллиардер, а действительно один из первых IT-миллиардеров. Говорят, что именно он придумал IT-аутсорс, когда никакого IT еще не было, то есть в 70–80-х годах. В 1986-м Перо продал свою компанию топовой General Motors за $2,6 млрд. Потом он создал еще одну IT-компанию, которую продал Dell за $3,6 млрд.

Ну, то есть тип – достаточно толковый организатор и визионер.

Но это же США.

Реформистская партия взяла, кажется, один пост – губернатора от Миннесоты, но губер вышел после победы из партии. В Палату представителей партия не зашла. В Сенат не зашла. Потом Перо умер, и партия развалилась до статистической погрешности.

Вот такой результат.

Поэтому перспективы у Маска нулевые.

Антон Швец, Telegram

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