Пьяный минчанин избил двух девушек на кассе в магазине

Пьяный минчанин избил двух девушек на кассе в магазине7
- 7.07.2025, 15:43
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Во время допроса нападавший не смог объяснить свой поступок.
В Минске 48-летний пьяный мужчина напал на двух молодых женщин прямо в магазине. Одна из них получила телесные повреждения, другая — удар урной по голове.
8 июня в одном из минских магазинов пьяный мужчина поссорился с незнакомой девушкой около кассы. Он сильно толкнул ее, она упала и получила травмы.
На защиту пострадавшей бросилась ее подруга, которая преградила агрессору выход.
Тогда мужчина схватил металлическую урну и ударил ею девушку по голове, а потом ударил в лицо и убежал с места происшествия.
Во время допроса нападавший не смог объяснить свой поступок, ссылаясь на алкогольное опьянение.
СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК — за особо злостное хулиганство.