Италия, Франция и Германия готовят совместное обращение к Еврокомиссии
- 7.07.2025, 15:46
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Среди ключевых тем — поддержка автомобильной отрасли.
Лидеры Италии, Франции и Германии намерены направить председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с призывом к конкретным мерам по укреплению инвестиционной привлекательности Евросоюза и поддержке ключевых отраслей экономики. Об этом сообщает Politico (перевод — сайт Charter97.org) со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.
По информации издания, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц уже согласовали ряд общих приоритетов, которые будут изложены в письме в ближайшие недели.
Среди ключевых тем — поддержка автомобильной отрасли в условиях перехода к технологически нейтральной экономике. Лидеры предложат создать специальные финансовые инструменты для облегчения этого процесса.
Кроме того, как отмечает La Repubblica, письмо затронет необходимость увеличения инвестиций в инновации, оборону и космическую сферу, а также меры по сдерживанию роста цен на энергию.
Некоторые аспекты документа все еще обсуждаются. Так, Франция выступает за включение стимулов для производства и покупки электромобилей, в то время как Германия занимает более сдержанную позицию по этому вопросу.