Италия, Франция и Германия готовят совместное обращение к Еврокомиссии 7.07.2025, 15:46

1,680

Среди ключевых тем — поддержка автомобильной отрасли.

Лидеры Италии, Франции и Германии намерены направить председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с призывом к конкретным мерам по укреплению инвестиционной привлекательности Евросоюза и поддержке ключевых отраслей экономики. Об этом сообщает Politico (перевод — сайт Charter97.org) со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.

По информации издания, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц уже согласовали ряд общих приоритетов, которые будут изложены в письме в ближайшие недели.

Среди ключевых тем — поддержка автомобильной отрасли в условиях перехода к технологически нейтральной экономике. Лидеры предложат создать специальные финансовые инструменты для облегчения этого процесса.

Кроме того, как отмечает La Repubblica, письмо затронет необходимость увеличения инвестиций в инновации, оборону и космическую сферу, а также меры по сдерживанию роста цен на энергию.

Некоторые аспекты документа все еще обсуждаются. Так, Франция выступает за включение стимулов для производства и покупки электромобилей, в то время как Германия занимает более сдержанную позицию по этому вопросу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com