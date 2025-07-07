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Беларусь и Таиланд может связать прямой авиарейс

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  • 7.07.2025, 15:58
  • 1,066
Беларусь и Таиланд может связать прямой авиарейс

Виза также не потребуется.

Из Беларуси в Таиланд могут запустить прямое авиасообщение. Этот вопрос обсуждали во время саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, сообщают госСМИ.

Стороны договорились о визите белорусской делегации в Таиланд для того, чтобы рассмотреть некоторые вопросы. Среди них упрощение визового режима между двумя странами, организация прямого авиасообщения, а также другие меры, направленные на облегчение поездок белорусских граждан в Таиланд.

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