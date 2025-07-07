Возвращение к правде Леонид Невзлин

7.07.2025, 16:12

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Леонид Невзлин

Цифровой авторитаризм ломается там, где появляются солидарность и сопротивление.

Они возвращаются не только строем, в шинелях и с портретами вождя. Новые призраки авторитаризма приходят зачастую в модных костюмах или в кроссовках, с красивой презентацией в PowerPoint. Говорят про безопасность, эффективность, «цифровой суверенитет». Но суть одна – контроль. Страх. Безнаказанность. Мы, как я предупредил в своем предыдущем тексте «Призраки вернулись», слишком долго смотрели в сторону, надеясь, что автократы вымрут вместе с телевизорами и казенным сталинизмом. Но в 2025 году выяснилось: режимы не умирают, они обновляются. Как айфон. Как вирус. И распространяются так же – быстро, тихо и массово.

Цифровая клетка

Сегодня надзор – не только камера на углу, это алгоритм в телефоне, это твой цифровой след. В китайском Шэньчжэне тебя не пустят в метро, если ты перешел улицу не там. Не потому, что кто-то видел, а потому что система знает. Она следит не за тобой лично. Ей не нужно знать твой характер, чтобы обнулить твое будущее. Ты – цифра. Ты – профиль. Ты – риск. А с 15 июля власти Китая запускают масштабную систему цифровых удостоверений личности. Надзора станет больше.

В России государство не только следит, но и отключает. Telegram, Youtube, VPN – враги режима, значит, враги народа. Суверенный интернет – это не про технологии, а про одиночество. Чтобы ты знал только то, что скажет Соловьев. И считал, что выбора у тебя никогда и не было.

В Саудовской Аравии алгоритмы читают твиты. Написал «неуважительно» – получил срок. Блогера Фейсал аль-Хамдани приговорили к 34 годам тюрьмы за «деструктивные посты». А суды, как положено в авторитаризме 2.0, – без адвокатов, без публики, без шансов.

В Сингапуре – другая эстетика. Все чисто, красиво, технологично. Но закон о фейковых новостях (POFMA) позволяет властям удалять «неверные» мнения. Не факты – мнения. Потому что прав тот, у кого сервер.

Власть как спектакль

У Эрдогана митинг – это шоу. У Трампа – культ. У Путина – сакральность. Их власть больше не нуждается в убеждении. Им достаточно создавать впечатление. Показать картинку: народ, флаги, «враг у ворот». А в тени – спецназ. Авторитаризм 2025 года – это политтехнология, отрепетированная лучше оперы. С маской демократии, но с железным лицом.

В Никарагуа Ортега – и президент, и судья. Более 300 НКО закрыты. Оппозиция – за границей или в тюрьме. Он избирается без оппонентов, но всё равно говорит о «победе над врагами народа».

В Уганде Йовери Мусевени правит с 1986 года. Его сын командует армией. Его жена – министр образования. Его оппонент Бобби Вайн – певец, ставший символом протеста – избит, отправлен под домашний арест. И все это – под лозунгом «защиты стабильности».

Коррупция как стержень

Если раньше коррупция была слабостью режима, сегодня – его основа. Не случайность, а система. Платишь, чтобы выжить. Дружишь, чтобы не сесть. В России клептократия – это даже не форма правления, а тип культуры. Идеология удобства. Главное – быть своим. В Бразилии после Болсонару – не очищение, а рецидив. Коррупционные схемы глубже, чем джунгли Амазонки. Судебная система зависит от партийных соглашений, а журналисты, пишущие о связях военных с бизнесом, получают не премии, а угрозы. В Азербайджане клан Алиевых превращает страну в нефтяную корпорацию с флагом. Ильхам Алиев правит с 2003-го, его жена – вице-президент. Протесты? Запрещены. Суды? Семейные. Деньги? В Лондоне, как у всех порядочных автократов.

Иллюзия права

Суды? Псевдосуды. Конституции? Объекты переписывания. Законы работают, пока не мешают власти. Потом их меняют. Или игнорируют. И тут демократии сами виноваты – их правила не успевают за агрессией. Когда демократия ждет заключения комиссии, автократия уже назначила виновного.

В Тунисе Кайс Саид в 2021 году распустил парламент, а в 2025 – посадил бывшего президента. Без суда. Просто потому, что может. Он не тиран, он «реформатор». Как и все, кто сначала убивает систему, а потом изображает порядок.

Нормализация зла

Политическое насилие стало частью пейзажа. Его уже не обсуждают с ужасом, его фиксируют как погоду: «оппозиционного активиста избили», «протестующих задержали», «журналист погиб». В Иране дроны ищут женщин без платка. В России – люди просто исчезают. И все это – под аплодисменты или молчание.

В Мьянме – армия сожгла деревни. В Эфиопии – гражданская война на фоне цензуры и репрессий. В Казахстане – после январских протестов 2022 года тишина. Потому что те, кто говорил, больше не говорят.

Авторитаризм внутри Запада

А теперь – главный риск: Запад сам заражается. Внутри крепких демократий начинаются процессы гниения.

В США в 2025 году – второй срок Трампа. Он возвращается, демонтируя независимость госслужбы, атакуя СМИ, расширяя полномочия исполнительной власти. Декларативно – «возвращение Америке величия». Фактически – демонтаж институционального баланса. Во Франции Марин Ле Пен проигрывает президентские выборы, но ее партия выигрывает парламент. Под лозунгом «национального возрождения» – борьба с НКО, ограничение протестов, пересмотр гражданских прав. И все в рамках закона.

В Германии AfD (Альтернатива для Германии) занимает рекордные места в ландтагах. Партию, которую ещё недавно считали маргинальной, поддерживают миллионы. Открыто расистская риторика, поддержка Путина, идеи «бюрократической чистки» Евросоюза – все больше похожи на ползучий переворот изнутри.

В Израиле «реформа судебной системы» превращается в атаку на независимость судов. Протесты сотен тысяч игнорируются, коалиция укрепляется за счет ультрарелигиозных и радикальных групп. Страна становится полем битвы между институтами и харизмой власти.

В Канаде – не экстремизм, а выгорание. Поляризация и фейковая информация убивают доверие к парламенту. Каждый конфликт превращается в идеологическую войну. Идея правды – больше не общая точка отсчета.

Коррупция как троянский конь

На Западе о коррупции говорят в прошедшем времени – как о болезни развивающихся стран. Но в 2025 году это уже опасное заблуждение. Коррупция возвращается не в виде откатов, а как системная эрозия доверия. Через лоббизм без границ, офшоры без наций и политиков без ответственности.

В Великобритании продолжается расследование «Cash for Access» – парламентарии, оказывающие «консультационные услуги» за сотни тысяч фунтов, при этом голосуют в интересах частных доноров. Всё по закону. Но всё – вне морали. Британская демократия незаметно превращается в платную подписку.

В США скандалы с финансированием избирательных кампаний перерастают в прямую зависимость. Миллиардеры контролируют повестку, а Конгресс все чаще голосует не как представительство, а как акционерное собрание. И если демократия продается – то кто сказал, что ее не купят автократы?

В Европейском парламенте в 2023-24 годах «Катаргейт» – история о чемоданах с деньгами в обмен на политическое покровительство – был воспринят как эксцесс. Но в 2025 году его называют уже моделью. Государства, наподобие Марокко и Азербайджана, используют дипломатию конвертов, а депутатов в Брюсселе – как агентов влияния. Не шпионов. Просто клиентов.

А главное – это происходит без шока. Без громких разоблачений. Потому что авторитаризм, как вирус, не вызывает лихорадку. Он просто снижает иммунитет.

Почему это работает

Потому что в странах традиционной демократии общество расслабилась от многолетней хорошей жизни. Потому что общество боится. Потому что привыкло. Потому что надеется, что обойдется. Но авторитаризм – это не дождь. Это плесень. Он не пройдет, если просто сидеть тихо. Он растет, если молчать.

А теперь – хорошее

Эти режимы сильны – но не вечны. Украина в 2014 году доказала: автократию можно сломать.

Протесты в Иране, массовая мобилизация в Израиле против демонтажа судов, отставка в 2018 году правительства в Словакии после разоблачений о связях с мафией – все это сигналы, что люди все еще могут. Надо только не поддаваться апатии. И помнить: власть автократов основана на лжи, страхе и пассивности.

Цифровой авторитаризм может быть удобным. Может казаться неизбежным. Но он ломается – там, где появляются солидарность и сопротивление.

Итог

2025 год – не конец. Это зеркало. Нам показывают, что будет, если мы отступим. Если будем надеяться, что свобода выживет сама. Не выживет. Авторитаризм не приходит внезапно. Он приходит, когда мы отворачиваемся.

Он уходит – когда мы возвращаемся. К себе. К правде. К действию.

Леонид Невзлин, kasparov.ru

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