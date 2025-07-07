Экс-министр транспорта России застрелился после отставки 5 7.07.2025, 16:21

3,850

Роман Старовойт

На него дал показания бывший российский губернатор.

Экс-министр транспорта России Роман Старовойт застрелился в Одинцово (Московская область РФ). Об этом сообщили приближенные к силовикам телеграм-каналы SHOT и 112.

Роман Старовойт 7 июля был отправлен в отставку поста министра. Его место временно занял бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Такое решение принял Путин.

По информации источника 112, на Романа Старовойта «дал показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, задержанный недавно за хищения при возведении фортификационных сооружений в регионе». Последовало увольнение Старовойта, а после этого он свел счеты с жизнью в своем доме в Подмосковье, пишет 112.

Роман Саровойт так же ранее возглавлял Курскую область, Смирнов занял главный пост в регионе после него.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com