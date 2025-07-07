Google может стать следующей компанией, заключившей сделку с Трампом. 7.07.2025, 16:29

Цукерберг и Маск уже заплатили.

После того, как соучредитель компании Meta Марк Цукерберг и миллиардер Илон Маск выплатили президенту США $25 млн и $10 млн в рамках урегулирования исков, внимание Дональда Трампа переключилось на CEO Google Сундара Пичаи, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Иск Трампа против Meta, X (бывший Twitter) и YouTube был подан в 2021 году. Он обвинял компании в незаконной цензуре его аккаунтов после событий 6 января, утверждая, что это произошло под давлением правительства, нарушая его право на свободу слова.

Хотя суды ранее отклоняли иски Трампа, соглашения с Цукербергом и Маском де-факто реанимировали дело против YouTube. По информации из судебных документов, адвокаты Трампа и Google ведут «продуктивные переговоры», стремясь достичь соглашения.

Перед Пичаи стоит сложный выбор: продолжать борьбу в суде с высокими шансами на победу, или выплатить сумму (возможно, восьмизначную) в фонд президентской библиотеки Трампа и избежать давления со стороны администрации.

Крупные корпорации предпочитают договариваться, а не рисковать репутацией и бизнесом при нынешней власти.

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