Google может стать следующей компанией, заключившей сделку с Трампом.
- 7.07.2025, 16:29
Цукерберг и Маск уже заплатили.
После того, как соучредитель компании Meta Марк Цукерберг и миллиардер Илон Маск выплатили президенту США $25 млн и $10 млн в рамках урегулирования исков, внимание Дональда Трампа переключилось на CEO Google Сундара Пичаи, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).
Иск Трампа против Meta, X (бывший Twitter) и YouTube был подан в 2021 году. Он обвинял компании в незаконной цензуре его аккаунтов после событий 6 января, утверждая, что это произошло под давлением правительства, нарушая его право на свободу слова.
Хотя суды ранее отклоняли иски Трампа, соглашения с Цукербергом и Маском де-факто реанимировали дело против YouTube. По информации из судебных документов, адвокаты Трампа и Google ведут «продуктивные переговоры», стремясь достичь соглашения.
Перед Пичаи стоит сложный выбор: продолжать борьбу в суде с высокими шансами на победу, или выплатить сумму (возможно, восьмизначную) в фонд президентской библиотеки Трампа и избежать давления со стороны администрации.
Крупные корпорации предпочитают договариваться, а не рисковать репутацией и бизнесом при нынешней власти.