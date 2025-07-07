Исландские архитекторы предлагают строить города из вулканической лавы
- 7.07.2025, 16:40
Прямо во время извержений.
Исландская архитектурная студия s.ap arkitektar представила на Венецианской архитектурной биеннале амбициозный проект Lavaforming, который предлагает использовать лаву в качестве строительного материала.
Вместо того, чтобы бояться разрушительной силы вулканов, архитекторы хотят перенаправлять потоки лавы в специальные траншеи у подножия вулканов, где она бы охлаждалась и становилась стенами, колоннами или фундаментами.
Об этом пишет CNN.
Другой сценарий — создание роботов для 3D-печати зданий прямо из лавы после извержений. Третий метод предусматривает подключение к подземной магме и ее направление в специальные камеры для изготовления архитектурных элементов.
Проект зародился после мощного извержения в Исландии в 2014 году. Архитектор Арнхильдур Палмадоттир вспомнила: «Поднялось такое количество лавы, что из нее можно было бы за неделю построить целый город». Команда видит в лаве экологическую альтернативу бетону, производство которого вызывает около 8% мировых выбросов CO₂.
От того, как быстро охлаждается лава, зависит ее текстура: от твердого, похожего на стекло обсидиана до пористой пемзы. Архитекторы планируют работать с лавой в расплавленном состоянии, создавая строительные материалы с различными свойствами.
Хотя технология находится на этапе концепции, Lavaforming уже привлек внимание ученых и градостроителей.
Это не только футуристический проект, но и серьезный вызов устойчивому градостроительству во время климатических кризисов.