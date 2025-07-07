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Исландские архитекторы предлагают строить города из вулканической лавы

  • 7.07.2025, 16:40
Исландские архитекторы предлагают строить города из вулканической лавы

Прямо во время извержений.

Исландская архитектурная студия s.ap arkitektar представила на Венецианской архитектурной биеннале амбициозный проект Lavaforming, который предлагает использовать лаву в качестве строительного материала.

Вместо того, чтобы бояться разрушительной силы вулканов, архитекторы хотят перенаправлять потоки лавы в специальные траншеи у подножия вулканов, где она бы охлаждалась и становилась стенами, колоннами или фундаментами.

Об этом пишет CNN.

Другой сценарий — создание роботов для 3D-печати зданий прямо из лавы после извержений. Третий метод предусматривает подключение к подземной магме и ее направление в специальные камеры для изготовления архитектурных элементов.

Проект зародился после мощного извержения в Исландии в 2014 году. Архитектор Арнхильдур Палмадоттир вспомнила: «Поднялось такое количество лавы, что из нее можно было бы за неделю построить целый город». Команда видит в лаве экологическую альтернативу бетону, производство которого вызывает около 8% мировых выбросов CO₂.

От того, как быстро охлаждается лава, зависит ее текстура: от твердого, похожего на стекло обсидиана до пористой пемзы. Архитекторы планируют работать с лавой в расплавленном состоянии, создавая строительные материалы с различными свойствами.

Хотя технология находится на этапе концепции, Lavaforming уже привлек внимание ученых и градостроителей.

Это не только футуристический проект, но и серьезный вызов устойчивому градостроительству во время климатических кризисов.

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