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Нидерланды отправят истребители для защиты путей поставок помощи Украине

  • 7.07.2025, 16:47
Нидерланды отправят истребители для защиты путей поставок помощи Украине

F-35 направятся в Польшу.

С сентября голландские истребители F-35 будут патрулировать воздушное пространство НАТО в Польше совместно с Норвегией, сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс. «Для безопасности Нидерландов важно защищать восточный фланг НАТО… Таким образом, мы будем держать Россию на расстоянии и охранять пути снабжения Украины», — отметил он.

30 июня об отправке истребителей F-35 в Польшу в рамках интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО сообщило Минобороны Норвегии.

С этой осени самолеты будут защищать аэропорт в Жешуве — ключевой логистический узел, через который идут поставки Украине. «Таким образом Норвегия помогает обеспечить поступление помощи Украине и продолжение ее борьбы за свободу», — заявил министр обороны Торе Сандвик. Он добавил, что российская война показала важность ПВО. «Мы делаем это в первую очередь для Украины и Польши, но также демонстрируем приверженность своим обязательствам в НАТО», — отметил министр.

С декабря 2024 года, как пишет The Moscow Times, в прикрытии аэропорта в Жешуве используются норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS. Рядом с этим городом располагается польская военная база Ясёнка, через которую проходит практически все оружие и техника, поставляемые западными странами в Украину. Ранее свою миссию там выполняли войска США. Однако в апреле стало известно, что их заменят норвежские, немецкие, британские и польские военнослужащие.

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