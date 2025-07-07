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Еще один МАЗ сгорел в России

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  • 7.07.2025, 16:57
Еще один МАЗ сгорел в России

На этот раз в Иркутске.

В российском Иркутске на улице Трактовой 5 июля сгорел автобус МАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, автобус загорелся на остановке. Пламя на 20 квадратных метрах ликвидировали шесть специалистов при помощи двух единиц техники. Пострадавших нет.

По словам водителя автобуса, пожар возник в моторном отсеке. Мужчина оперативно высадил пассажиров и приступил к тушению, однако устранить огонь самостоятельно не смог.

Как сообщает администрация города, данный МАЗ эксплуатировался с 2013 года. Техосмотр он прошел 19 июня 2025 года.

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