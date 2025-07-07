Очень серьезный удар по репутации режима Аббас Галлямов

7.07.2025, 17:02

1,524

Аббас Галлямов

Путинская система деградировала.

В принципе, Старовойт (совершивший самоубийство экс-министр транспорта РФ — прим.) действительно мог застрелиться сам. Вот только доказать это властям ни за что не удастся.

Большинство из тех, кто услышит об этой истории, решит, что высокопоставленные коррупционеры устранили таким образом свидетеля и соучастника своих преступлений. Это безусловно очень серьезный удар по репутации режима – в первую очередь в глазах его членов.

Они все сейчас задумались, насколько деградировали в стране институты, насколько разложилась система, если ее участникам приходится решать проблемы подобным образом.

Аббас Галлямов Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com