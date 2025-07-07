Очень серьезный удар по репутации режима
- Аббас Галлямов
- 7.07.2025, 17:02
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Путинская система деградировала.
В принципе, Старовойт (совершивший самоубийство экс-министр транспорта РФ — прим.) действительно мог застрелиться сам. Вот только доказать это властям ни за что не удастся.
Большинство из тех, кто услышит об этой истории, решит, что высокопоставленные коррупционеры устранили таким образом свидетеля и соучастника своих преступлений. Это безусловно очень серьезный удар по репутации режима – в первую очередь в глазах его членов.
Они все сейчас задумались, насколько деградировали в стране институты, насколько разложилась система, если ее участникам приходится решать проблемы подобным образом.
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