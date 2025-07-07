закрыть
7 июля 2025, понедельник, 17:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Очень серьезный удар по репутации режима

  • Аббас Галлямов
  • 7.07.2025, 17:02
  • 1,524
Очень серьезный удар по репутации режима
Аббас Галлямов

Путинская система деградировала.

В принципе, Старовойт (совершивший самоубийство экс-министр транспорта РФ — прим.) действительно мог застрелиться сам. Вот только доказать это властям ни за что не удастся.

Большинство из тех, кто услышит об этой истории, решит, что высокопоставленные коррупционеры устранили таким образом свидетеля и соучастника своих преступлений. Это безусловно очень серьезный удар по репутации режима – в первую очередь в глазах его членов.

Они все сейчас задумались, насколько деградировали в стране институты, насколько разложилась система, если ее участникам приходится решать проблемы подобным образом.

Аббас Галлямов Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив
Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип