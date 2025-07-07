Ига Свентек удивила британцев признанием о любимом блюде 7.07.2025, 17:07

Ига Свёнтек

Свое гастрономическое признание спортсменка сделала после очередной победы.

Ига Свентек, первая ракетка Польши и пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вызвала удивление у британских болельщиков Уимблдона, рассказав, что любит есть клубнику с макаронами, пишет TVP (перевод — сайт Charter97.org).

Свое гастрономическое признание спортсменка сделала после победы в третьем круге турнира над американкой Даниэль Коллинз. В телеинтервью с бывшей теннисисткой Аннабел Крофт Свентек рассказала: «Вы должны попробовать: макароны, клубника, немного йогурта — это просто великолепно».

Позже она выложила фото блюда в Instagram и предложила подписчикам проголосовать, стоит ли попробовать необычное сочетание.

Хотя в Польше макароны или рис с фруктами — привычное летнее блюдо, британцы, привыкшие к классике Уимблдона — клубнике со сливками, были ошеломлены. «Почему это всех так шокирует? Летом польские дети едят это постоянно», — сказала Свентек.

На этом ее гастрономический шок не закончился. Отвечая на вопрос, чья клубника вкуснее — английская или польская, Ига без колебаний заявила: «Честно? Польская. У нас климат лучше для клубники». При этом с улыбкой добавила: «Теперь Уимблдон, наверное, запретит мне такие вопросы задавать!»

Ежегодно на Уимблдоне съедают до 35 тонн клубники, но теперь, возможно, часть болельщиков захочет попробовать ее с макаронами.

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