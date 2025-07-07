В Беларуси стали активнее судить за участие в протестах 7.07.2025, 17:14

Правозащитники рассказали, по какой причине.

Правозащитники получают информацию, что в последние месяцы стали активнее выдвигать обвинения по «народной» статье 342 УК (организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок), пишет Вясна.

Это, по мнению правозащитников, связано с тем, что скоро истечет 5 лет с момента акций протеста, а значит, закончится срок давности привлечения к ответственности по этой уголовной статье, после чего их участников нельзя будет осудить.

Правда, и после этой даты продолжится преследование по ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках).

Известно, что судебные дела по ст. 342 УК в последние недели поставлены почти на конвейер.

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