В Беларуси стали активнее судить за участие в протестах
- 7.07.2025, 17:14
Правозащитники рассказали, по какой причине.
Правозащитники получают информацию, что в последние месяцы стали активнее выдвигать обвинения по «народной» статье 342 УК (организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок), пишет Вясна.
Это, по мнению правозащитников, связано с тем, что скоро истечет 5 лет с момента акций протеста, а значит, закончится срок давности привлечения к ответственности по этой уголовной статье, после чего их участников нельзя будет осудить.
Правда, и после этой даты продолжится преследование по ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках).
Известно, что судебные дела по ст. 342 УК в последние недели поставлены почти на конвейер.