В Баку с «посланием» от Путина летит его экс-адъютант

В Баку с «посланием» от Путина летит его экс-адъютант2
- 7.07.2025, 17:25
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Кремль пытается замять конфликт.
Самолет МЧС России Sukhoi Superjet с бортовым номером RA-89067, которым пользуется глава ведомства Александр Куренков, в ближайшее время приземлится в аэропорту Баку. Об этом свидетельствуют данные Flightradar, сообщают «Важные истории».
Куренков — бывший сотрудник ФСБ и ФСО, с 2015 года был личным адъютантом российского диктатора Владимира Путина. В 2021 году перешел в Росгвардию, а в 2022 году возглавил МЧС, заменив погибшего министра Евгения Зиничева, который также был бывшим адъютантом Путина.
По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, Александр Куренков планирует провести неформальные переговоры с азербайджанскими чиновниками, чтобы урегулировать конфликт, передать «послание» президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву от Путина и предложить обмен ранее задержанными людьми.