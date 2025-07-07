Politico: ИИ-революция ставит перед человечеством еще один вопрос

Politico: ИИ-революция ставит перед человечеством еще один вопрос2
- 7.07.2025, 17:36
Энергетическую и цифровую стратегии следует объединить.
Стремительное развитие искусственного интеллекта, облачных технологий и машинного обучения привело к резкому увеличению потребности в электроэнергии. По оценкам специалистов, уже к 2030-м годам дата-центры могут войти в число самых быстрорастущих энергопотребителей, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
Особенно энергоемкими являются центры, обслуживающие ИИ, поскольку они работают круглосуточно и требуют огромных мощностей. Их концентрация усугубляет уже существующие перегрузки электросети и создает серьезные риски как для энергетического баланса, так и для развития ИИ-инфраструктуры.
Для устойчивого развития необходима комплексная и согласованная стратегия. Одним из перспективных направлений может стать размещение дата-центров вблизи электростанций с отрицательным углеродным следом, использующих технологию BECCS — улавливание и хранение углекислого газа при производстве биоэнергии. Одна из таких электростанций находится в Великобритании и имеет потенциал стать первой в мире площадкой для создания дата-центра с отрицательным углеродным балансом.
Совмещение дата-центров с электростанциями повышает устойчивость энергосистемы, снижает потери при передаче энергии и помогает разгрузить перегруженные сетевые узлы.
Однако для реализации этой модели потребуется пересмотр регуляторных ограничений, запрещающих одновременное снабжение как национальной сети, так и частных потребителей.
Если объединить энергетическую и цифровую стратегии, можно обеспечить энергетическую безопасность.