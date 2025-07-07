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Сколько будут отдыхать белорусы в 2026 году

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  • 7.07.2025, 17:44
Сколько будут отдыхать белорусы в 2026 году

Большие выходные ожидают белорусов в начале года.

Несколько государственных праздников выпадает на субботу и воскресенье, или на середину недели, поэтому переносов не будет.

Большие выходные будут в начале года. 1 и 2 января выпадают на четверг и пятницу.

Православное Рождество в 2026 году будет в среду, поэтому это будет единственный выходной посреди недели.

8 марта в 2026 году будет в воскресенье.

Православная Радуница — 21 апреля, поэтому, вероятно, понедельник 20 апреля будет выходным.

1 мая — суббота, 9 мая — воскресенье, поэтому без переносов.

3 июля — пятница, поэтому здесь будет три выходных: 3 — 5 июля.

7 ноября — суббота, 25 декабря — пятница, и здесь будет три выходных.

Правительство Беларуси пока про переносы в 2026 году не сообщало.

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