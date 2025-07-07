Сколько будут отдыхать белорусы в 2026 году

Сколько будут отдыхать белорусы в 2026 году1
- 7.07.2025, 17:44
Большие выходные ожидают белорусов в начале года.
Несколько государственных праздников выпадает на субботу и воскресенье, или на середину недели, поэтому переносов не будет.
Большие выходные будут в начале года. 1 и 2 января выпадают на четверг и пятницу.
Православное Рождество в 2026 году будет в среду, поэтому это будет единственный выходной посреди недели.
8 марта в 2026 году будет в воскресенье.
Православная Радуница — 21 апреля, поэтому, вероятно, понедельник 20 апреля будет выходным.
1 мая — суббота, 9 мая — воскресенье, поэтому без переносов.
3 июля — пятница, поэтому здесь будет три выходных: 3 — 5 июля.
7 ноября — суббота, 25 декабря — пятница, и здесь будет три выходных.
Правительство Беларуси пока про переносы в 2026 году не сообщало.