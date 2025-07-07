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Уволенный российский министр застрелился еще в субботу?

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  • 7.07.2025, 17:55
  • 2,372
Уволенный российский министр застрелился еще в субботу?

Появилась новая информация.

Тело бывшего министра транспорта России и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта было найдено в субботу 5 июля, сообщила источник издания РБК в силовых структурах. Ранее сообщалось, что чиновник застрелился после того, как 7 июля появилось сообщение о его отставке.

По словам этого источника, по делу о гибели Старовойта будут назначены экспертизы — баллистическая и медицинская, которые помогут выяснить причину гибели. Одна из основных версий произошедшего — самоубийство.

«На месте происшествия были конфискованы следы, которые могут иметь значение по делу», — отметил собеседник.

О том, что Роман Старовойт умер в ночь с субботы на воскресенье, сообщает и издание Forbes. Если информация этого издания точна, то чиновник был уже мертв на тот момент, когда днем в воскресенье Минтранс сообщил, что Старовойт якобы провел оперативное совещание в связи с утечкой аммиака на танкере Eco Wizard в порту Усть-Луга.

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