Легендарный Майкл Дуглас рассказал, в каком случае начнет снова сниматься в кино 7.07.2025, 17:59

Майкл Дуглас

Последней ролью актера стал образ Бенджамина Франклина.

Двукратный лауреат премии «Оскар» Майкл Дуглас признался, что не планирует больше сниматься. На кинофестивале в Карловых Варах 80-летний актер заявил, что не работал с 2022 года — по собственному желанию — и чувствует себя прекрасно, пишет британское издание Independent (перевод — сайт Charter97.org).

«Я понял, что должен остановиться. Я работал почти 60 лет и не хотел быть одним из тех, кто умирает прямо на съемочной площадке», — объяснил он.

Последней ролью актера стал образ Бенджамина Франклина в сериале «Франклин» на Apple TV+. По словам Дугласа, он «очень доволен» перерывом и «не собирается» снова выходить на съемочную площадку, если только не появится нечто по-настоящему особенное.

Тем не менее, окончательно уходить на пенсию он не спешит: «Если случится нечто особенное — я подумаю. Но пока мне нравится просто наблюдать, как работает моя жена», — добавил он, имея в виду актрису Кэтрин Зету-Джонс, с которой женат с 2000 года.

Дуглас стал звездой в 1980-х благодаря фильмам «Уолл-стрит», «Роковое влечение» и «Основной инстинкт». В последние годы он снимался в киновселенной Marvel, исполнив роль Хэнка Пима в трилогии «Человек-муравей» и «Мстители: Финал».

Также он активно занимался продюсированием и продолжит работу за камерой в рамках своей компании Further Films.

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