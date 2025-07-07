«Яблоки продают по цене ананасов» 7.07.2025, 18:10

Белорусы возмущены ценами на самый обычный фрукт.

Никто не станет спорить, что яблоки — один из самых доступных и привычных фруктов на столе белоруса. Особенно летом, когда хочется чего-то простого, витаминного и, желательно, не за ползарплаты.

Но реальность такова, что сегодня яблоки стали практически деликатесом — судя по ценникам в магазинах, этот скромный фрукт уверенно догоняет «экзотику», пишет BGmedia.

Больше семи рублей за яблоки? Это не шутка

На ситуацию обратила внимание провластная каменецкая газета «Навіны Камянеччыны». Автор статьи сдержанно, но явно с недоумением рассказала про цены на польские яблоки в магазинах межрайбазы. Речь о 7,8 беларуских рублях за килограм. Для сравнения: бананы и апельсины, которые явно не растут под Пинском, стоят на 1,5–2 рубля дешевле.

«Удивленно поднимают брови каменчане и при виде ценника на лук. На 25 июня в «Любаве» он стоил 3,43 бел. руб. А ведь это еще урожай 2024 года!» — пишет автор.

Тем временем в одном из брестских пабликов появилось фото цен на яблоки и ананасы в «Евроопте».

Так, польские яблоки продаются по 6,35 рублей за килограмм — цена, которая заставляет подумать: не в тропиках ли их собирали?

Директор Каменецкого филиала ТУП «Брестская межрайонная торговая база» Андрей Денисюк поясняет: якобы все дело в том, что яблоки из стабилизационного фонда уже закончились, и теперь их закупают у коммерческих поставщиков — в частности, у ООО «Фрутреал». А там цена, как говорится, «не для слабонервных».

Что касается лука, то и его теперь покупают у предпринимателей не по фиксированным госценам. Сюда, по словам Денисюка, уже заложены и аренда складов, и затраты на логистику. Утешает только одно: фермеры из Ивановского и Столинского районов уже начали собирать урожай-2025, так что через пару недель, возможно, лук станет дешевле. Но вот с яблоками — не все так просто.

История с яблоками в этом году началась еще в мае. Тогда Лукашенко заявил, что год будет неурожайным, и дал поручение правительству «придумать, где закупить яблоки». Спустя неделю Беларусь сняла запрет на импорт яблок из ЕС, и в магазинах появились польские фрукты.

«Хороший урожай ананасов и плохой яблок»

Тем временем в соцсетях брестчане язвят.

«Так личи дешевле, чем клубника».

«Морковь — почти 5 рублей, мандарины — 5,3».

«МАРТ смотрит, чтобы фермер, на копейку дороже не продал. Колхозам можно».

«Хороший урожай ананасов и плохой яблок».

Люди в недоумении: если раньше яблоки были доступным продуктом круглый год, то теперь, судя по ценам, их проще заменить чем-то более экзотическим и… дешевым.

Ирония в том, что яблоко всегда было символом простоты и доступности. А стало — лакмусовой бумажкой ценовой реальности.

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