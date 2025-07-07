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СМИ: В министерстве транспорта РФ во время совещания умер чиновник

  • 7.07.2025, 18:14
  • 1,082
СМИ: В министерстве транспорта РФ во время совещания умер чиновник

Предварительно, у него остановилось сердце.

Заместитель начальника отдела управления имуществом «Росавтодора» Андрей Корнейчук умер в здании министерства транспорта РФ на Старой Басманной улице в Москве. Об этом сообщают связанные с силовиками телеграм-каналы Mash, Baza, Shot и «112».

По одним данным, 42-летний чиновник умер в своем рабочем кабинете, по другим — во время совещания. Корнейчук, пишут телеграм-каналы, резко встал, после чего упал на пол и умер. Прибывшие медики констатировали смерть. Предварительно, у него остановилось сердце.

Как отмечают телеграм-каналы, Корнейчук умер после новостей об отставке Романа Старовойта с поста министра транспорта РФ. Позже стало известно, что Старовойт покончил с собой.

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