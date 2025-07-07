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«Остальные поехали в Турцию»

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  • 7.07.2025, 18:26
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«Остальные поехали в Турцию»

К хирургу в поликлинике Минска выстроилась очередь из нескольких десятков человек.

В 26-й поликлинике Минска к врачу-хирургу выстроилась очередь из нескольких десятков человек. Один из пациентов выложил видео в TikTok, заметило «Зеркало».

«Сегодня пришел к хирургу в 26-ю поликлинику. Посмотрите, сколько народа, — говорит автор видео и показывает очередь в кабинет врача, в которой стоит более 20 человек. — Что происходит?»

В комментариях пользователи рассказывают про проблемы с врачами в их городах и жалеют врачей.

«У нас в Фаниполе еще больше», — Владимир.

@zorinrb 26-поликлиника Минска Один хирург на весь район .... остольные поезали в Турцию😂 #поликлиника #минск #хирург #рекомендации #реки #рекоменд #врачибеларуси ♬ оригинальный звук - Zorinrb

«У нас в Копыле тоже самое, и не только к хирургу, к стоматологу вообще очередь надо на улице с ночи занимать, и даже не факт что попадешь», — Ruslan.

«А вы считаете что медработники в отпуск не должны ходить? Или только зимой? Так вы и зимой с поликлиник не выдадите», — user256081409118.

«Я не понимаю в чем проблема сходить в платную? Либо бесплатно и долго ждешь, либо платно и не ждешь», — Лаборатория Крепского.

«Может стоит задуматься какая нагрузка у хирурга. Если ему на ставку положено допустим 30 чел., а примет 50 и поверьте никто ему не оплатит. А врачам приходится работать. Врачей не хватает и это не вина врачей», — allakotlyanik.

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