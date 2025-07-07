«Остальные поехали в Турцию» 1 7.07.2025, 18:26

2,556

К хирургу в поликлинике Минска выстроилась очередь из нескольких десятков человек.

В 26-й поликлинике Минска к врачу-хирургу выстроилась очередь из нескольких десятков человек. Один из пациентов выложил видео в TikTok, заметило «Зеркало».

«Сегодня пришел к хирургу в 26-ю поликлинику. Посмотрите, сколько народа, — говорит автор видео и показывает очередь в кабинет врача, в которой стоит более 20 человек. — Что происходит?»

В комментариях пользователи рассказывают про проблемы с врачами в их городах и жалеют врачей.

«У нас в Фаниполе еще больше», — Владимир.