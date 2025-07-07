155-я бригада ВС РФ на грани мятежа после ликвидации командиров 2 7.07.2025, 18:42

2,204

Военные отказываются выполнять приказы.

Российская 155-я отдельная бригада морской пехоты, участвующая в агрессии против Украины, оказалась на грани открытого мятежа. Военные отказываются выполнять приказы. Ситуация чрезвычайно опасна для Москвы.

Об этом сообщает Z-ресурс «Северный канал», связанный с российскими военными структурами, передает dialog.ua.

Причиной дестабилизации стало уничтожение Украиной командного состава бригады и назначение ее новым командиром «мясника» Сухраба Ахмедова, которого оккупанты считают прямой угрозой своей жизни.

- После гибели пункта управления 155-й и того же Гудкова все если не рухнуло, то постепенно превращается в хаос, - говорится в сообщении канала.

По его информации, после ликвидации штаба начались массовые отказы выполнять приказы. Бойцы, в том числе бывшие участники ЧВК «Вагнер», открыто бунтуют. Кремль пошел на жесткие меры: прислал для подавления «мясника» Ахмедова. Последний уже дал приказ «обнулять» так называемых «отказников». Это только усилило напряжение.

Ахмедов имеет репутацию жестокого и бездарного командира. Бойцы 155-й бригады вспоминают его опыт в 20-й армии, где он проявил себя как человек, готовый отправлять солдат в бой без всякой подготовки и по заведомо проигрышным планам.

- Инстинкт самосохранения говорит, что выполнять приказы такого командира - это шаг к неминуемой смерти, - подчеркивают источники канала.

Ситуация близка к открытому вооруженному конфликту внутри подразделения.

Сам канал предупреждает: «Еще чуть-чуть, и вместо боевой бригады получим разложение и бунт с оружием в руках».

Напомним, что удар по штабу 155-й бригады ВС РФ был нанесен 2 июля. Был (ликвидирован почти весь https://charter97.org/ru/news/2025/7/5/647062/) командный состав подразделения, включая генерал-майора замкомандующего ВМФ РФ Михаила Гудкова и его «правую руку» полковника Наримана Шихалиева. Это событие стало одной из самых болезненных потерь для российского флота за последнее время и полностью дезорганизовало управление на участке фронта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com