Минскую Комаровку закроют на два года? 7.07.2025, 18:54

Главный рынок Беларуси ждет ремонт.

Утвердили концепцию реконструкции Комаровского рынка, сообщил его гендиректор Николай Хмельницкий во время совещания в Мингорисполкоме, передает агентство «Минск-Новости».

Она коснется крытой части площадки.

- Концепция предусматривает создание современного торгового пространства для покупателей и продавцов. Она включает в себя замену практически всех витрин – около 380 штук – а также расширение зоны обслуживания, – сообщил Хмельницкий.

Кроме того, будет установлено дополнительное холодильное оборудование и освещение.

Планируется, что работы начнутся с мясных рядов. Ремонт займет около двух лет, сам рынок на это время закрывать не будут.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com