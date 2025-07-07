Минскую Комаровку закроют на два года?
- 7.07.2025, 18:54
Главный рынок Беларуси ждет ремонт.
Утвердили концепцию реконструкции Комаровского рынка, сообщил его гендиректор Николай Хмельницкий во время совещания в Мингорисполкоме, передает агентство «Минск-Новости».
Она коснется крытой части площадки.
- Концепция предусматривает создание современного торгового пространства для покупателей и продавцов. Она включает в себя замену практически всех витрин – около 380 штук – а также расширение зоны обслуживания, – сообщил Хмельницкий.
Кроме того, будет установлено дополнительное холодильное оборудование и освещение.
Планируется, что работы начнутся с мясных рядов. Ремонт займет около двух лет, сам рынок на это время закрывать не будут.