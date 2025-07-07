закрыть
7 июля 2025, понедельник, 19:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский раскрыл, где состоится следующая встреча «коалиции решительных»

  • 7.07.2025, 18:58
Зеленский раскрыл, где состоится следующая встреча «коалиции решительных»

До встречи осталось несколько дней.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудили совместную дипломатическую работу.

Об этом Зеленский написал у себя в Telegram.

По словам Зеленского, они также обсудили ожидания от встречи «коалиции решительных», которая состоится в Риме уже через несколько дней.

- Работаем над тем, чтобы решения были максимально сильными. Кир выразил соболезнования по поводу недавних российских массированных обстрелов. Поблагодарил его за поддержку наших людей. Говорили о дополнительном финансировании уже в этом месяце для нашего внутреннего производства дронов, прежде всего перехватчиков, - написал Зеленский.

Он отметил, что Украина и Великобритания договорились работать над тем, чтобы усилить также другие форматы сотрудничества с ключевыми партнерами, в частности «Рамштайн».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив
Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип