Зеленский раскрыл, где состоится следующая встреча «коалиции решительных» 7.07.2025, 18:58

До встречи осталось несколько дней.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудили совместную дипломатическую работу.

Об этом Зеленский написал у себя в Telegram.

По словам Зеленского, они также обсудили ожидания от встречи «коалиции решительных», которая состоится в Риме уже через несколько дней.

- Работаем над тем, чтобы решения были максимально сильными. Кир выразил соболезнования по поводу недавних российских массированных обстрелов. Поблагодарил его за поддержку наших людей. Говорили о дополнительном финансировании уже в этом месяце для нашего внутреннего производства дронов, прежде всего перехватчиков, - написал Зеленский.

Он отметил, что Украина и Великобритания договорились работать над тем, чтобы усилить также другие форматы сотрудничества с ключевыми партнерами, в частности «Рамштайн».

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