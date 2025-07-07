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Украинские бойцы провели молниеносный налет на позицию врага возле границы с РФ

  • 7.07.2025, 18:59
  • 1,482
Украинские бойцы провели молниеносный налет на позицию врага возле границы с РФ

Благодаря тщательной подготовке и слаженности воины достигли поставленной цели.

Группа бойцов Сил специальных операций ВСУ зашла с тыла и провела молниеносный налет на вражескую позицию возле границы с Россией.

- Граница, дождь и скопление противника - не помеха, а привычные рабочие условия для операторов Сил специальных операций. Воины ССО работают в режиме нон-стоп на самых горячих участках фронта и за линией боевого соприкосновения, нанося врагу сокрушительные удары, - сообщается в телеграм-канале ССО.

Благодаря тщательной подготовке, слаженности и профессионализму воины достигли поставленной цели.

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