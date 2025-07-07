В Минске сорвали вечер памяти Ларисы Гениуш 3 7.07.2025, 19:13

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Он был назначен на 8 июля.

В минской галерее «Парасон» на улице Дрозда 8 июля должен был состояться вечер, посвященный белорусской поэтессе Ларисе Гениуш. О ее жизненном и творческом пути должен был рассказать поэт и исследователь литературы Михась Скобла, передает «Еврорадио».

Однако вечер вызвал пристальное внимание пропагандистов. На него в своих ТГ-каналах обрушились лукашисты. Через какое-то время объявление о вечере исчезло.

Лариса Гениуш входила в Раду БНР, в 1943 году была назначена генеральным секретарем правительства БНР. Хотя она никогда не была гражданкой СССР, в 1948 году чехословацкие власти арестовали Гениуш вместе с мужем и передали в СССР.

Перед этим их лишили чехословацкого гражданства, которое посмертно вернули только в 2024 году. В СССР Лариса Гениуш была осуждена на 25 лет заключения. Была освобождена в 1956 году, после чего вместе с мужем жила в Зельве.

Гениуш не была реабилитирована ни в конце 1980-х, ни в независимой Беларуси. Несколько лет назад пропагандисты начали новый крестовый поход против памяти поэтессы. Возле церкви в Зельве был убран памятник.

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