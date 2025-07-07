закрыть
7 июля 2025, понедельник, 20:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Германии: Европа ведет переговоры с США по усилению давления на Путина

3
  • 7.07.2025, 19:16
Глава МИД Германии: Европа ведет переговоры с США по усилению давления на Путина

Он также отметил, что будущее Украины в ЕС и НАТО.

Европа ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно того, как еще больше усилить давление на российского диктатора Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время встречи с главой МИД Чехии Яном Липавским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.

По словам Вадефуля, Европа ведет диалог с США относительно того, как еще больше усилить давление Путина.

Он также отметил, что будущее Украины в ЕС и НАТО.

- Мы договорились, что никогда не мириться с российской агрессией. Путин каждую ночь осыпает украинские города новыми атаками, беспилотниками, ракетами. Это четко показывает, что российский президент не заинтересован в мире, - отметил глава МИД Германии.

По его словам, война направлена не только против Украины, но и против европейского мирного и безопасного порядка.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив
Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип