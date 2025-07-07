Глава МИД Германии: Европа ведет переговоры с США по усилению давления на Путина 3 7.07.2025, 19:16

Он также отметил, что будущее Украины в ЕС и НАТО.

Европа ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно того, как еще больше усилить давление на российского диктатора Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время встречи с главой МИД Чехии Яном Липавским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.

По словам Вадефуля, Европа ведет диалог с США относительно того, как еще больше усилить давление Путина.

Он также отметил, что будущее Украины в ЕС и НАТО.

- Мы договорились, что никогда не мириться с российской агрессией. Путин каждую ночь осыпает украинские города новыми атаками, беспилотниками, ракетами. Это четко показывает, что российский президент не заинтересован в мире, - отметил глава МИД Германии.

По его словам, война направлена не только против Украины, но и против европейского мирного и безопасного порядка.

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