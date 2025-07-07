закрыть
7 июля 2025, понедельник, 20:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: В смерти российского экс-министра Старовойта все больше странных несостыковок

5
  • 7.07.2025, 19:21
  • 3,392
СМИ: В смерти российского экс-министра Старовойта все больше странных несостыковок

Бывшему главе Минтранса РФ было 53 года.

В российском городе Одинцово нашли мертвым Романа Старовойта, ранее являвшегося главой Минтранса РФ. Предварительно, рядом с телом было обнаружено огнестрельное оружие, что может свидетельствовать о вероятности самоубийства.

Как отмечает «Телеграф», об этом пишут росСМИ. Отмечается, что предварительная причина якобы самоубийства Романа Старовойта — возможное уголовное дело.

Его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере. Однако есть и другое стечение обстоятельств, которые сложно не заметить — Старовойта уволили накануне после масштабного коллапса в российских аэропортах, который стоил России немало.

- Как нам стало известно, формальным поводом для вопросов к нему стал тот факт, что подписи чиновника стоят под решением оперштаба Курской области, генподрядчиком которой была Корпорация развития Курской области. Ей разрешили потратить 19 миллиардов бюджетных рублей и самой определять субподрядчиков, — говорится в сообщении.

Показания о причастности Старовойта к нарушениям при строительстве фортификаций якобы дали бывший гендиректор корпорации Владимир Лукин и депутат Максим Васильев. Оба сейчас находятся в СИЗО.

Кроме того Mash пишет, что следствие проверяет возможную причастность Старовойта к нарушениям в сфере закупок медикаментов для больниц области и к провальной транспортной реформе в Курске.

В то же время SHOT сообщает, что Старовойт якобы покончил с собой у себя дома в посёлке в Мякинино из наградного оружия, которое он получил от МВД в 2023-м году за содействие в выполнении задач.

7 июля Старовойта сняли с должности главы Минтранса РФ. Forbes сообщает, что Старовойт умер более суток назад, еще до официального сообщения об отставке. По данным источника издания, близкого к следственным органам, это произошло в ночь с субботы на воскресенье, 6 июля. До этого глава комитета Думы по обороне Алексей Картаполов, комментируя смерть Старовойта, заявлял, что якобы это случилось «достаточно давно».

Но примечательно и то, что российские СМИ уже путаются в информации от «источников», ведь по другим данным он якобы пришел на работу утром 7 июля, а потом уже вернулся домой и застрелился.

Стоит добавить, что точной и проверенной информации о конкретно самоубийстве нет.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив
Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип