В Сеть попал интересный тест на внимательность 7 7.07.2025, 19:35

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Только гений сосчитает все за 10 секунд.

На первый взгляд — все просто. Но стоит приглядеться, и начинаешь замечать: один квадрат, второй, третий… А дальше начинается путаница. Где квадрат, а где просто пересечение? Сколько из них на самом деле — 8, 9, 10 или больше?

Этот визуальный тест проверяет не только внимательность, но и способность видеть целое и части одновременно. Именно такие задачи ставят в тупик даже взрослых, отмечает «Вокруг света».

Попробуйте сосчитать все квадраты за 10 секунд. Свой ответ напишите в комментариях.

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