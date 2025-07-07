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В Сеть попал интересный тест на внимательность

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  • 7.07.2025, 19:35
  • 1,274
В Сеть попал интересный тест на внимательность

Только гений сосчитает все за 10 секунд.

На первый взгляд — все просто. Но стоит приглядеться, и начинаешь замечать: один квадрат, второй, третий… А дальше начинается путаница. Где квадрат, а где просто пересечение? Сколько из них на самом деле — 8, 9, 10 или больше?

Этот визуальный тест проверяет не только внимательность, но и способность видеть целое и части одновременно. Именно такие задачи ставят в тупик даже взрослых, отмечает «Вокруг света».

Попробуйте сосчитать все квадраты за 10 секунд. Свой ответ напишите в комментариях.

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