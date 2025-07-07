Росэкономика катится в пропасть быстрее, чем ожидалось 7.07.2025, 19:45

Дефицит бюджета бьет рекорды.

Экономика России продолжает погружаться в кризис: дефицит федерального бюджета страны за первые шесть месяцев 2025 года достиг 3,69 трлн российскиъ рублей, или почти 47 млрд долларов. Это составляет 1,7% ВВП, сообщает Reuters (перевод — dialog.ua) со ссылкой на данные Минфина РФ.

Таким образом, за полгода российская экономика достигла годового лимита бюджетного дефицита, который ранее прогнозировался на уровне тех же 1,7% ВВП.

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года дефицит составлял всего 0,3% ВВП, а за первые пять месяцев нынешнего года он был на уровне 1,5% ВВП. Фактически нынешние темпы роста дефицита показывают, что к концу 2025-го Россия может превысить запланированные показатели в несколько раз.

Расходы заметно растут, доходы падают

Главная причина стремительного роста бюджетной дыры – резкое увеличение расходов на фоне стагнации экономики. За полгода бюджетные траты выросли сразу на 20,2%, в то время как доходы поднялись лишь на 2,8%.

Особенно сильно ударило падение доходов от продажи энергоносителей – на 17% по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Нефть и газ традиционно остаются главной статьей наполнения российского бюджета, и снижение их цен на мировом рынке больно бьет по экономике страны, ведущей войну против Украины.

Еще в апреле Минфин РФ был вынужден повысить прогноз дефицита бюджета на весь 2025 год с 0,5% до 1,7% ВВП, одновременно снизив ожидаемые доходы от нефти и газа на четверть. Министерство тогда отметило, что причина такого решения – затяжной период низких цен на энергоносители и риск их дальнейшего падения.

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