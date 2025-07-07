«Лукашенко во время безделья придумал очередную глупость»3
- 7.07.2025, 20:00
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Белорусы эмоционально ответили диктатору.
В Беларуси на законодательном уровне могут ввести единый день уборки, заявил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщи.
В комментариях читатели сайта Charter97.org жестко ответили лукашистам:
«Почему однодневную? Давай как при царе - барщина пять дней в неделю».
«А в Беларуси в Конституции нет пункта, что всякий труд должен оплачиваться?»
«Это очередная глупость, посетившая Лукашенко во время вечного безделья и разгильдяйства».
«Пенсионеров 70+ тоже будут принуждать к этим бесплатным субботникам?»
«Сидят какие-то хари, кормятся с наших налогов и придумывают нам повинности».