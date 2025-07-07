«Лукашенко во время безделья придумал очередную глупость» 3 7.07.2025, 20:00

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Белорусы эмоционально ответили диктатору.

В Беларуси на законодательном уровне могут ввести единый день уборки, заявил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщи.

В комментариях читатели сайта Charter97.org жестко ответили лукашистам:

«Почему однодневную? Давай как при царе - барщина пять дней в неделю».

«А в Беларуси в Конституции нет пункта, что всякий труд должен оплачиваться?»

«Это очередная глупость, посетившая Лукашенко во время вечного безделья и разгильдяйства».

«Пенсионеров 70+ тоже будут принуждать к этим бесплатным субботникам?»

«Сидят какие-то хари, кормятся с наших налогов и придумывают нам повинности».

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