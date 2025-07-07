Когда в своем кармане дырка
- 7.07.2025, 20:10
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Про «бунт на корабле» ОДКБ.
Глава МИД РФ Лавров про НАТО:
«Там углубляются разногласия, такой легкий бунт на корабле зреет, поскольку все больше и больше стран хотят руководствоваться не какими-то идеологизированными установками, навязанными хозяином, а своими национальными интересами».
Что именно Лавров имеет в виду, неясно. Но если убрать НАТО, а вместо него вставить ОДКБ, то высказывание Лаврова сразу же наполнится реальностью, пишет телеграм-канал «СерпомПО».
«Бунт на корабле» ОДКБ – это, конечно же, Армения, которая приостановила участие в ОДКБ в начале 2024 года.
Что же касается «национальных интересов», то практически все участники ОДКБ ими руководствуются, сохраняя членство в этой аморфной структуре, созданной в подражание НАТО. В частности, ни одна страна ОДКБ не направила свои войска на защиту России, когда на ее территорию вступили иностранные войска, не помогает защищать ее от атак дронов.
Суньте, Лавров, руку себе в карман, нащупайте там дырку – в своём военно-политическом блоке, в «ближнем зарубежье». Это важнее, чем лошадиные скачки в НАТОвские дали.