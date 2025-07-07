Британия ввела новые санкции против РФ
- 7.07.2025, 20:18
За использование химоружия в Украине.
Великобритания 7 июля обновила список лиц, против которых ввела санкции из-за использования химического оружия, добавив в него двух человек и одну организацию из России.
Как сообщает «Европейская правда», об этом свидетельствуют изменения на сайте британского правительства.
Под санкции Великобритании попал российский Научно-исследовательский институт прикладной химии, а также начальник войск радиологической, химической и биологической защиты Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко.
Как пояснила британская сторона, Научно-исследовательский институт прикладной химии предоставил российской армии ручные химические гранаты, которые те использовали против военных Сил обороны Украины.
А Ртищев и Марченко «участвовали в передаче и использовании химического оружия в Украине», говорится в пояснении правительства Великобритании.