Британия ввела новые санкции против РФ 7.07.2025, 20:18

За использование химоружия в Украине.

Великобритания 7 июля обновила список лиц, против которых ввела санкции из-за использования химического оружия, добавив в него двух человек и одну организацию из России.

Как сообщает «Европейская правда», об этом свидетельствуют изменения на сайте британского правительства.

Под санкции Великобритании попал российский Научно-исследовательский институт прикладной химии, а также начальник войск радиологической, химической и биологической защиты Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко.

Как пояснила британская сторона, Научно-исследовательский институт прикладной химии предоставил российской армии ручные химические гранаты, которые те использовали против военных Сил обороны Украины.

А Ртищев и Марченко «участвовали в передаче и использовании химического оружия в Украине», говорится в пояснении правительства Великобритании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com